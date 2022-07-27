Bolu'dan yeni açıklama: Yeni başvuru yok, tedaviler sürüyor

Bolu Valiliği, içme suyundan dolayı hastanelerde tedavi altında olan vatandaşların son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Valilik, vatandaşların tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.BOLU (İGFA) - Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde 141 vatandaş, rahatsızlanarak çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Bolu Valiliği'nden içme suyuna bağlı zehirlenme vakalarıyla ilgili yeni açıklama yapıldı.

Valilik, vatandaşlarının bir bölümünün tedavisinin sürdüğünü belirtirken, Bolu'daki hastanelere başvuruların 24 Temmuz itibarıyla yapıldığı anımsatarak, hastaneye 2 gündür yeni başvuru gelmediği ve halen 41 kişinin tedavilerinin hastanelerde devam ettiğini kaydetti.

Açıklamada, Bolu'daki hastaneler ile il dışındaki hastanelere sevk edilen vatandaşların tedavi süreçleri yakinen ve titizlikle takip edildiği belirtilirken, adli ve idari soruşturmanın devam ettiği, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarının titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

Hatırlanacağı gibi, içme suyundan etkilenerek Ankara'daki hastanede tedavi gören 49 yaşındaki Eyüp Ertem, 23 Temmuz'da vefat etmişti.