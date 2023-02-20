Bolu'dan Bakan Soylu'ya 'deprem' göndermesi

Zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulundu.ANKARA (İGFA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulundu.

Önce 'Çök-Kapan-Tutun' tatbikatındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat anındaki fotoğrafını #YeniProfilResmi etiketiyle güncelleyip paylaşan Başkan Özcan, ardından da yine Bakan Soylu'nun Türkiye'deki depremler ve afetlerle ilgili sunumu video görselini "Video ne güzel bir alet değil mi!!!" yorumuyla paylaştı.

Her iki paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni alırken, alıntılayarak yeniden paylaşım da sağladı.