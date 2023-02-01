Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli'ndeki kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, tır, yolcu otobüsü ve kar tuzlama aracının karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti kaza dolayısıyla araç trafiğine kapatıldı.

Yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.