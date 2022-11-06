Bolu'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 16 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.BOLU (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 16 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Köroğlu Dinlenme Tesisleri yakınlarında yolun sağındaki bariyerleri kırarak devrilen otobüs kazası üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, kaza yerinde incelemerde bulundu. 37 yolcunun bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 3 kişinin vefat ettiğini duyuran Vali Kılıç, 16 kişinin de yaralı olduğunu duyurdu.

OIayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürüyor.

https://twitter.com/ebildirco/status/1589272800468291584