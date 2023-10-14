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Bolu'da korkutan deprem

GÜNDEM 14.10.2023, 17:29
Bolu'da korkutan deprem

Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre, Bolu'da saat 17.07'de, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem çevre illerde de hissedildi.

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