Bolu'da kar ve tipi nedeniyle turistler mahsur kaldı

Bolu'da bulunan 7 göller tabiat parkı yolunda Dün gece aniden başlayan yoğun kar yağışında, dönüş yoluna geçen turistler, gece sabaha kadar yolda mahsur kaldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Sabah yardım çağıran turistler için, bugün Yedigöller Turizm danışmanı ve yol yardım rehberi, Ahmet Alkan, Bolu jandarma ekipleri, AFAD, Umke ve ambulansla birlikte yardım için bölgeye sevk edildi.

Kar ve tipi nedeniyle araçta mahsur kalanlar bölgeye giden mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan yol üzerinde satış yapan köylülerinde mahsur kaldığı bilgisine ulaşıldı.