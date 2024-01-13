Bolu'da deprem!

Bolu'da gece yarısı meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından şiddetli şekilde hissedildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, saat 23:59'da Mescicele merkezli 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedidli.

AFAD ve 112 Acil Yardım ekiplerine sarsıntı kaynaklı olumsuz bir ihbar düşmediği belirtildi.

Mescicele'de 5 Ocak'tan bu yana en büyüğü 4,2 olmak üzere birçok deprem meydana geldi.