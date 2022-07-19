Bolu Çaydurt'ta 52 kişi 'içme suyu'ndan hastanelik oldu

Bolu’nun Çaydurt ilçesi Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 31 kişinin tedavisi tamamlanırken, 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor.BOLU (İGFA) - Bolu'nun Çaydurt ilçesi Yuva Köyü'nde yaşayan 52 kişi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Ekipler, köydeki su deposundan incelenmek üzere numune aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastanelere sevk edildiğini duyurdu.

31 kişinin tedavisinin tamamlandığını belirten Bakan Koca, 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydederek, Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1549471465434652672