Boğazına takılan hamburger sonu oldu!
Düzce'de 8 yaşındaki küçük kız teneffüste yemek için aldığı hamburgerin boğazına takılması sonucunda nefessiz kaldı Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Düzce'de 8 yaşındaki küçük kız teneffüste yemek için aldığı hamburgerin boğazına takılması sonucunda nefessiz kaldı. Küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.DÜZCE (İGFA) - Olay Düzce Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre 8 yaşındaki E.E. isimli küçük kız teneffüste yemek için aldığı hamburgerin boğazına takılması sonucunda nefessiz kaldı.
Öğrencinin arkadaşları öğretmenlerine haber vererek yardım istediler.
İlk yardım sertifikası bulunan 3 öğretmen küçük kıza uzun süre heimlich manevrası yaptılar. Öğretmenlerin uzun çabaları sonucu E.E.’nin nefes alması sağlandı.
İlk müdahale işlemleri devam ederken okul yönetimi durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
Nefes almaya başlayan E. sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken E.E nin kalbi ambulansta durdu.
Ambulans içindeki sağlık görevlilerin tüm müdahalelerine rağmen kalbi çalıştırılamadı ve küçük kız hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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