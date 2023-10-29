Boğazın ilk gerdanı 50 yaşında

Asya ile Avrupa kıtaları arasında tarihte ilk kesintisiz karayolu akışını sağlayan ülkemizin ilk köprüsü Boğaziçi Köprüsü, yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında 50'nci hizmet yılını kutluyor.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ekim 1973 tarihinde hizmete açılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede İstanbul gibi mega kentin trafik yükünü azalttığını, köprüyü günlük ortalama 200 bin araç kullandığını belirterek, açılışından günümüze kadar 2 milyar 581 milyon araç geçişine hizmet verdiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 50 yıldır hizmet vermesinin yanı sıra bir başka önemine de vurgu yaparak, "15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde, halkın mücadelesi sırasında Boğaziçi Köprüsü üzerinde şehitler verilmiştir. 25 Temmuz 2016 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan kararla Boğaziçi Köprüsünün adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilmiştir. Türk halkının canını hiçe sayarak darbeye dur dediği tarihi noktalardan biri olarak simgeleşmiştir" dedi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNÜN YAPIMI

İki kıtanın birbirine selam durduğu, eşsiz boğazıyla şairlere ilham veren İstanbul, sadece kıtaların değil, kültürlerin, medeniyetlerin de köprüsü. Tarih boyunca ağırlıklı olarak Batı yakasında gelişen İstanbul, Balkan Savaşları ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında aldığı göçlerle büyüyerek gelişmiş, hızlı bir kentleşme sürecine giren şehrin nüfusu 1970e gelindiğinde üç milyonu aşmıştır. İstanbulun iki yakası arasında ulaşımı sağlayan şehir hatları ve araba vapurlarının yetersiz kalması, yerleşim yerlerinin büyümesi, göç dalgaları ve trafiğin artmasıyla; kentin doğu-batı aksında gelişmesi ve Batı yakasının tek merkezlikten kurtarılması için çalışmalara başlanır ve projeler yapılır. Kara ulaşım sistemleri geliştikçe, Boğazı karayolu ile geçme fikri ortaya çıkar, demiryolu, karayolu köprü projeleri, su altı demiryolu tüneli projesi hazırlanır.

Hazırlanan birçok projeye rağmen Boğazın köprü ile geçiş hayali, 20. Yüzyılın ikinci yarısında o günkü adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün yapılmasıyla gerçekleşmiştir.