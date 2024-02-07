Bodrum’da CTP hattı yeniden düzenleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, patlakların meydana geldiği ve bu nedenle her yıl yaklaşık 41 bin ton su kaybına neden olan DSİ Bitez ana içme suyu hattının yerine yeni hat yapıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Bodrum’da yaşanan su sorunlarının önüne geçmek için başlattığı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler son olarak Bitez Mahallesinde yer alan arızalı DSİ ana içme suyu hattının yerine yeni içme suyu hattı yapıyor.

YILLIK 41 TON SU BOŞA AKIYOR, 4,93 MİLYON TL ZARAR OLUŞUYORDU

MUSKİ ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Bitez Mahallesinde bulunan ana içme suyu hattının yılda ortalama 9 kez patladığı ve bu nedenle yaklaşık 41bin ton suyun boşa aktığı belirlendi. Bu kapsamda ekipler yıllık 4,93 Milyon TL’lik zarara yol açan CTP hatlarını düzenliyor.

Yargı sürecinde geçecek zamanda iç basınca dayanımı yetersizliklerden kaynaklı arızaların azaltılması için gereken izinleri 2023 yılı Aralık ayında alan MUSKİ ekipleri, malzeme tedarikinin ardından hızla çalışmalara başlayarak hatları yenileriyle değiştiriyor.

ARIZALI HATLARLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Arızalı DSİ hatları ile ilgili Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesince görevlendirilen bilirkişi heyet raporu, 16 Temmuz 2013 tarihli “Sürekli (Normal) Durum ve Su Darbesi Hesapları” raporunda ve MUSKİ Genel Müdürlüğü’nce yapılan tespitlerde; CTP Hatlarda kullanılan boruların iç ve dış basınca dayanımının ve hendek kazılarının yetersiz olduğu, boruyu koruyan dolgu malzeme miktarı ve niteliğinin uygun olmadığı belirlemişti. Bu yetersizlik ve uygunsuzluklardan kaynaklı olarak da 12 yılda boruların olması gerekenden çok daha fazla tahrip olduğu tüm bu kusurların tamamen ortadan kaldırılması için 52 bin 401 metre CTP hattın değişmesi gerektiğine dair yargı süreci devam ediyor.