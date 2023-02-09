Bodrum'un yardımları depremzedelere dağıtılıyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen, 10 ilde hissedilen ve tüm dünyayı üzüntüye boğan büyük depremin ardından Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından yardımlar giderken Bodrum’dan giden yardım tırları da bölgeye ulaştı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonunda Bodrum Belediyesi, Oda, STK ve gönüllülerin destekleriyle Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi ile Bodrum Gençlik Merkezi’nde toplanan yardımlar, gerekli araç ve gereçler ile mobil mutfaklar, bölgeye ulaşırken depremzedelere yardımların dağıtımları ivedilikle başlatıldı.

Afetin 4. gününde de Bodrumlu yardımseverler destek kolileri için seferber olurken bir yandan hazırlanan koliler araçlara yüklendi diğer yandan dolu araçlar yola çıkarıldı. Düzenli ve sistemli bir koordinasyonda yardım kampanyası düzenlenirken Bodrum Belediyesi idari amirleri ve personeli de Herodot Kültür Merkezinde yoğun bir mesai harcıyor. Bunun yanı sıra Kaymakamlık tarafından görevlendirilen personeller ve gönüllüler de gece gündüz demeden yardım kolilerini hazırlayarak araçların bir an önce yola çıkmasını sağlıyor.

Son olarak 58 aracın yola çıktığı bilgisi verilirken araçların çoğunluğu bölgelere ulaşarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yardım araçlarının yanı sıra bölgeye enkaz kaldırma çalışmalarına destek olmak amacıyla Bodrum Belediyesi bünyesindeki araçlar da ulaştırıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara üç öğün yemek, sıcak çorba ve sıcak içecek dağıtımı yapmak üzere tahsis edilen 3 mobil mutfak da Bodrum Aşçılar Derneği gönüllüsü 7 aşçı ile birlikte bölgeye gönderilerek sıcak yemek dağıtımına başladı. Bodrum’dan deprem bölgesine giden Mahalle Afet Gönüllüleri, AKUT ve Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri enkazlarda arama kurtarma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

REVİR OTOBÜSÜ DE 10 ŞUBAT'TA BÖLGEYE SEVK EDİLECEK

Bodrum Belediyesi, 5 arazi aracı, 2 transit minibüs, 3 mobil mutfak, 2 çekici, 2 kamyon, 1 akaryakıt tankeri, 2 kepçe, 1 lobet, 1 ekskavatör, 1 ambulans, 4 cenaze aracı, deprem bölgesine gönderirken 59 personel enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmalarında aktif rol alıyor. 1 mobil revir otobüsünün de 10 Şubat sabah saatlerinde bölgeye hareket edecek.