Bodrum'un en büyük arıtma tesisi açılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un en büyük arıtma tesisi olan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışını 14 Şubat 2024 Çarşamba günü gerçekleştiriyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum’un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin açılışını gerçekleştiriyor.

ARITMA TESİSİ 250 BİN NÜFUSA GÖRE YAPILDI

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum’da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında başlanan Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma tesisi tamamlandı. 250 bin nüfusa göre hitap edecek olan arıtma tesisi Turgutreis Mahallesi başta olmak üzere Akyarlar, Dereköy, Peksimet, İslamhaneleri, Bahçelievler, Karabağ ve Akçaalan mahallelerinde yapılan kanalizasyon hattı Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisi’ne bağlanacak. Turgutreis İleri Biyolojik Arıtma Tesisi güncel kurla 469 milyon 417 bin 388 TL’ye mal oldu. İleri biyolojik arıtma tesisinin açılışı 14 Şubat 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

110 KM KANALİZASYON HATTI YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi arıtma tesisinin yanı sıra Bodrum’da 110 km kanalizasyon çalışması gerçekleştirdi. Bodrum’da Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş, Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuştu. 110 km’lik kanalizasyon hattı güncel kurla 720 milyon 990 bin 960 TL’ye mal oldu.