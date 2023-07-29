Bodrum eski çehresine kavuşuyor

Muğla'ya bağlı Bodrum’un simgesi haline gelen mavi ve beyaz, Bodrum Belediyesi tarafından kent mimarisine uygun olarak yaygın hale getiriliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla'ya bağlı Bodrum’un özgün dokusuna ait olan beyaz badanalı evleri ile mavi kapı ve pencerelerin kentte yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bitez Mahallesinde çalışma başlatıldı.

Bitez Köyiçi Mevkiinden başlayan çalışmalar, mülk sahiplerinden alınan izin sonrası gerçekleştirilirken diğer sokak ve caddelerde devam ediyor.

Yaz başında başlayan çalışmalar kapsamında toplamda 19 ev ve iş yerinin dış cephesi beyaza boyanırken kapı ve pencere söveleri de maviye boyandı.

Çalışmalar kapsamında son olarak Bitez Mandalin Caddesi’nde çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen plan doğrultusunda boyama çalışmalarına devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediyenin yapmış olduğu çalışmaları değerlendirirken, “Bodrum’un özgün mimarisini ve dokusunu korumak adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında görsel bir adım olarak dış cephe çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, çalışmaya ilk olarak Bitez Mahallemizden başladı. Diğer mahallelerde de çalışmalara devam etmeyi planlıyoruz.” dedi.