Bodrum'dan Hatay'daki dostluk kentine ziyaret

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hatay Arsuz Dostluk Kenti’ni ziyaret ederek kampta yapılan son çalışmaları yerinde inceledi.HATAY (İGFA) - 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 11 ilde hissedilen deprem sonrası Bodrum Belediyesi tarafından kurulan Hatay Arsuz Dostluk Kenti, depremzede vatandaşlara hizmetlerine devam ederken Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dostluk kentini ziyaret etti. Hem deprem mağduru vatandaşlarla bir araya geldi hem de kampta yapılan son çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Aras, yeni yapılacak çalışmalarla ilgili projeleri de yerinde inceledi.

Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile birlikte Hatay Arsuz Dostluk Kenti’ndeki deprem mağduru vatandaşların konakladığı konteynerleri gezerek vatandaşların istekleri dinleyen Başkan Aras, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Deprem mağduru vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Başkan Aras, vatandaşlarla uzun süre sohbet etti.

Başkan Aras, daha sonra Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile bir toplantı gerçekleştirirken toplantıda, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürü Özgür Şahin, Dostluk Kenti’nde tamamlanan ve yeni başlayacak çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi.

Bir kısmı çadır bir kısmının konteyner olarak tasarlanan kentte, gelinen noktada çadır yaşam şartlarının zor olması sebebiyle çadırların tamamı kaldırıldı. Bölgede yapılan yenilikler kapsamında 290 konteyner ev bölgeye yerleştirilirken bin 400 vatandaşa konaklama imkânı sağlanacak duruma getirildi.

Konteyner kentte duş, mutfak, oturma grubu, yatak, televizyon, klima, ocak, şofben gibi bütün olanaklar vatandaşların hizmetine sunulurken sosyal tesis, depolama alanları, berber, kuaför, kafe, market, çocuk oyun alanları, kütüphane, eczane, sağlık kabini, kreş ve çamaşırhane vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca konteyner kent etrafına yürüyüş ve bisiklet yolları yapılırken altyapı, peyzaj çalışmaları yanında çevre güvenliği için çit çevirme işleri yine Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.