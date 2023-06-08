Bodrum'da yaralanan yavru kedi için seferber olundu
Bodrum’da aracın çarptığı yavru kedi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum'un Bitez Mahallesi’nde bir kedi yavrusuna araç çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale aracı ile bölgeye ulaştı.
Duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi alarak Torba Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.
Belediye veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi ve tetkikleri yapılan yavru kedinin çarpmaya bağlı ödemleri olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yavru kediye belediye personelleri “Çakıl” adını koydu.
Kazayı gören ve yardım için belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar ise kediye çarparak olay yerinden uzaklaşan sürücüye tepki gösterdi.
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