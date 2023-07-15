Bodrum'da yangına karşı itfaiye hazırlandı

Bodrum ve çevresi için sıcak hava, düşük nem ve rüzgar sebebiyle yangın riski uyarıları yapılırken Bodrum ve çevresinde çıkan farklı yangınlarda Bodrum Belediyesi ekipleri, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir İtfaiye ekiplerine destek oldu. Ayrıca yangın riski olan bölgelerde Bodrum Belediyesi ekipleri devriye ve nöbet görevi gerçekleştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Zabıta, Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerinde görevli ekipler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yangın riski uyarısının ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan yangın riski uyarısından sonra ilçe genelindeki riskli bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekipleri yaptıkları devriye görevlerinde sahil kenarları ve ağaçlık alanlarda bulunan vatandaşları, hiçbir şekilde ateş yakılmaması konusunda uyarırken Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler Müdürlüklerine bağlı su tankerleri ve arazözler de yangın riski olan bölgelerde nöbet ve devriye görevi gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri, denetimlerini özellikle ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu koylarda gerçekleştirirken yangın riski olan bölgelerde denetim, devriye ve nöbet görevini yaz boyunca devam ettirecek.

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı kenarında otluk alanda cuma günü 14.40 sıralarında başlayan yangın, zeytinliğe ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın esnasında Bodrum Belediyesi’ne bağlı farklı müdürlüklerde bulunan su tankeri, iş makinesi ve arazözler bölgeye gönderilmek üzere hazır tutuldu.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda orman, itfaiye ekipleri ve çeşitli arama kurtarma derneklerinde görevli gönüllüler ile Milas Belediyesi ekiplerince müdahale edildi. Yangın bölgesine sevk edilen Bodrum Belediyesi ekipleri, yangın söndürme çalışmalarında ekiplere destek oldu.