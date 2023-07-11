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Bodrum'da 'Trafik Zabıta' denetimleri sıklaştırdı
GÜNDEM 11.07.2023, 13:31
Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik zabıta ekipleri, yaya yoğunluğunun olduğu bölgelerde denetimlerini sıklaştırdı.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri, turizm sezonu ile birlikte yaya yoğunluğunun oluştuğu bölgelerde, motosiklet ve scooter sürücülerine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.
Yarımadanın farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, bu kapsamda motorlu araç trafiğine kapalı bölgelerde araçların trafiğe kapalı alanlara girişini önlerken yaya trafiğini tehlikeye sokabilecek sürücülere de uyarılarda bulunuyor.
Trafik Zabıta ekiplerinin denetim ve uygulamaları, turizm sezonu boyunca devam edeceği kaydedildi.
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