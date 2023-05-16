Bodrum'da 'kaçak yapılaşma' mücadelesi

Muğla'da şehrin betonlaşmaya yenik düşmemesi, doğal yapısının korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir Bodrum bırakılabilmesi amacıyla yerel belediye tarafından başlatılan "Kaçak Yapılaşma ile Mücadele Seferberliği" sürüyor.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, İmar ve Kıyı Kanunlarına muhalefet, kamu alanlarının işgali, kaçak dolgu ve kazı alanlarının ve çevre suçlarının tespiti ile belediyeye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu yasal süreçleri tamamlanan alanlarda yıkım işlemini gerçekleştiriyor.

Ortakent Yahşi Mahallesi Yalı Caddesi 141 Ada 3 Parsel önünde deniz yüzeyinin üzerine yapılan son iskelenin yıkım ve söküm işlemleri başladı. Kiralama süresi dolduğu ve yeni mevzuat gereği kiralama imkânı olmayan iskelenin söküm işlemlerinin ivedilikle bitirilmesi planlanıyor.

YIKIMI İŞLETME SAHİPLERİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

Gümbet Eskiçeşme Mahallesi 916 Ada 9 Parseldeki işletmenin ruhsat eki ve onaylı mimari projesine aykırı olarak yapılan imalatların yıkım işlemleri, belediye ekiplerinin denetiminde sürerken eğlence mekânı olarak kullanılan alanın yıkımının yapılması gereken yerler, işletme sahipleri tarafından yıkılıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla ilçe genelinde kararlılıkla yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları kapsamında Güvercinlik Mahallesi 122 Ada 83 Parsel ile Bitez Mahallesi 256 Ada 2 parseldeki kaçak ve ruhsatsız olarak yapılan binaların yıkım işlemlerine de devam ediliyor.

Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar belirli bir plan dahilinde gerçekleştirilirken yıkımlarda öncelikle kaçak yapı sahiplerinin yıkım işlemini yapması bekleniyor. Yıkımı henüz sahipleri tarafından gerçekleştirilmemiş alanlarda da Bodrum Belediyesi tarafından yıkım işlemi gerçekleştiriliyor.

2019 YILINDAN BU YANA 830 YIKIM

2019 yılında başlatılan kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında bugüne kadar 830 yapının yıkımı yapılırken 5 bin 972 yapıda mühürleme işlemi uygulandı. Yıkım programına alınıp yıkım uygulaması gereken bin 300 dosya bulunuyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkım işlemleri ile ilgili yaptığı açıklamada belediye olarak yasal süreçleri tamamlanan binaların yıkımına kararlılıkla devam edildiğini belirterek, tespitler, tutanak işlemleri, uyarılardan sonuç alınmadığı takdirde kendi ekipleriyle yıkım işlemini gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Aras, "kaçak yapılaşmadan uzak duralım" mesajı verdi.