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Bodrum'da İmar eski şefine 7 yıl hapis!

GÜNDEM 18.12.2023, 09:14
Bodrum'da İmar eski şefine 7 yıl hapis!

Bodrum Belediyesi’nde hakkında usulsüzlük iddiaları ortaya atılan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Şube eski şefi Oktay Kaya'ya, kişisel verileri yaymak ve görevi kötüye kullanarak kişi verilerini usulsüz elde etmek suçundan 7 yıl ceza verildi. Mahkeme, hükümde indirim yaparak, cezayı 3 yıl 4 aya düşürdü.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) -  Geçen yıl 22 Mart’ta Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ruhsat şube eski şefi Oktay Kaya’nın Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ve dönemin CHP Bodrum İlçe başkanı Halil Karahan’a atmış olduğu WhatsApp mesajı sonrası, Bodrum Belediyesi İmar Müdürlüğüne 24 Mart 2022’ de operasyon yapılıp, dönemin imardan sorumlu başkan Yardımcısı Turgay Kaya ve imar müdürlüğü çalışanlarının bilgisayar kayıtları alınmıştı.

Aynı gece açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Biz şeffaf belediyeyiz, kimin kusuru varsa çıksın" açıklaması yaparak, konuyu yargıya taşımıştı. Sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişleri bir yıl boyunca 200 yakın proje ve ruhsatta yapılan imar uygulamalarını incelemişti. İnceleme sonrası Bakanlık yetkilileri; Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, eski Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Başkan Yardımcısı İlknur ülküm Seferlioğlu, İmar Müdürü Onur Demirtaş ve iddialarda bulunan dönemin ruhsat şefi Oktay Kaya’nın içinde bulunduğu ve imzası bulunan onlarca dosyaya soruşturma izni verdi.

İftira iddiası ve kişisel verilerinin WhatsApp mesajlarında paylaşılması nedeniyle dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun ve eski İmar Müdürü Melike Yapıcı, Oktay Kaya hakkında dava açmıştı.

Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun vekili Avukat Hilal Debre İGFA'ya yaptığı açıklamada, Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 14 Aralık Perşembe günü davayı sonuçlandırdığına dikkat çekerek; “Mahkeme, belediye personeli Oktay Kaya’ya kişisel verileri yaymaktan ve görevi kötüye kullanarak kişi verilerini usulsüz elde etmekten 7 yıl cezalandırılmasına karar verdi ve sonrasında cezada indirim yaparak, sanığın 3 yıl 4 ay ceza almasına karar verdi. cezalandırılmasına karar verdi. Oktay Kaya hakkında, daha önce idareye başvurumuz vardı. Belediye bize bu konuda hangi idari ceza uyguladığını tebliğ etmedi ama biz mahkeme kararını ulaştıracağız. Müvekkilim Hüseyin Tutkun hakkında müfettiş raporlarında soruşturmaya gerek yok kararı verildi. Oktay Kaya kişisel verileri elde etme, görevi kötüye kullanma ve yayma cezasını aldı. Zaten ifadelerinde de müvekkilimin bilgilerini usulsüz elde ettiğini ikrar etti. Ayrıca iftiralarla ilgili açtığımız tazminat davamız da devam ediyor." diye konuştu.

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