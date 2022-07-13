Bodrum'da Harmony rüzgarı

Bodrum’daki sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli KÖNİG Galerie’nin Bodrum Loft işbirliği ile hayata geçirdiği “Harmony” sergisi kapılarını açtı.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılmasının üzerinden kısa zaman geçmesine rağmen doğaya saygılı modern köy yaşamının oluşturulduğu tatil köyünün yanı sıra çatısı altındaki marka restoranlarıyla da adından söz ettiren Bodrum Loft’un sanata desteği sürüyor.

Bodrum’da düzenlenen sanat etkinliklerinin çıtasını zirveye taşıyacak birliktelik ile tüm dünyada ses getiren sergilere ev sahipliği yapan Almanya merkezli KÖNİG Galerie ve Bodrum Loft işbirliğiyle düzenlenen “Harmony” sergisi 10 Temmuz Pazar günü sat 18:00’de kapılarını açtı. 4 Eylül 2022 Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek serginin Bodrum Loft’da düzenlenen açılış davetine iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Küratörlüğünü Artsa Danışmanlık’ın Kurucusu Selcan Atılgan’ın üstlendiği “Harmony” sergisinde Alicja Kwade, Claudia Comte, Jose Dávila, Jeppe Hein gibi uluslararası sanatçıların 7 eseri yer alıyor.

Bodrum Loft’un yerleşim alanına dağıtılmış eserleri görmek isteyen sanatseverler isterlerse QR kodları ile rotaya bağlanıp eğlenceli bir deneyim yaşıyorlar, dilerse de rehber eşliğinde doğa ve sanatın muazzam birlikteliğini keşfe çıkabiliyorlar.

SINIRLARI AŞAN 4 SANATÇININ 7 ESERİ HARMONY SERGİSİNDE

Minimalist ve modernist bir yaklaşımın hâkim olduğu “Harmony” sergisinde, yeşil ve mavinin birleştiği Bodrum Loft’u birbirlerinden farklı perspektiflere sahip sanat eserleriyle eşsiz bir şekilde deneyimleme fırsatına sahip olunuyor. Her biri değişik yerlerde dünyaya gelmiş ve farklı kültürlere sahip sanatçıların hikâyeleri Berlin KÖNIG Galerie aracılığıyla Bodrum Loft’da birleşiyor.

Alicja Kwade, Polonyalı-Alman çağdaş bir enstalasyon ve heykel sanatçısıdır. Eserlerinde zaman ve mekânın öznelliğine odaklanır ve fiziksel dünyanın geçiciliğini araştırmak için malzemeleri kimyasal süreçlerle manipüle eder. İzleyicilerinin dünyayı nasıl gördüklerini yeniden gözden geçirmesini ve bilim ile güvensizliğin birleştiği çizginin onların ilgisini çekmesini istiyor.

Jeppe Hein, 1970’lerden gelen kavramsal sanat ve minimalist heykel gelenekleriyle tutkulu bir ilişki içinde çalışan Danimarka’lı sanatçı. Eserlerini ayırt eden unsur sadelikleri ve mizahı sıkça kullanması oluyor. Sanat, mimari ve teknolojik icatların kesiştiği bir noktada yer alışlarıyla özgün bir perspektif sunuyor. Sanatseverleri eylemin merkezine koyan ve çevreyi nasıl deneyimleyip algıladıklarına vurgu yapan, ilgi çekici ve beklenmedik bir özellikle karşılamayı seven Hein aynı zamanda elementleri birbirleriyle kombinlemeyi önemsiyor.

Jose Dávila ise çalışmalarında sanatta modernist miras da dahil olmak üzere çeşitli tema ve fikirleri kullanan Meksika’lı bir multidisipliner sanatçı. Sıkça ‘denge’ kavramını heykellerin yaratılması ve görsel kültürlerde tanınmasıyla ilişkilendiren Dávila'nın çalışmalarının amacı heykelin doğasını keşfetmek. Buna ek olarak eserlerinde taşın kültürel tarihini ve insan dünyasıyla ilişkisini vurguluyor.

Claudia Comte, en çok mekâna özgü enstalasyonlarıyla tanınan ve malzemelerin hafızasıyla ilgilenen İsviçre’li minimalist sanatçının çalışmaları, kendi bulduğu benzersiz bir kurallar ve ölçümler sistemi tarafından yönetiliyor. Her sanat eserinin diğerleriyle kendine özgü, eğlenceli bir ilişki kurmasını sağlayan Comte, mermerin okyanusları temsil ettiğini ve kalbinde sıvı olduğunu ileri sürüyor.

Tatil cenneti Bodrum’da Göltürkbükü ile Torba arasındaki Cennet Koyu’na komşu Demirbükü Koyu’nda yer alan, çatısı altında tatil köyünün yanı sıra Nobu, Papermoon ve Vakko L'Atelier Patisserie gibi restoran markalarını bulunduran Bodrum Loft’da sanat etkinlikleri yaz boyunca devam edecek.