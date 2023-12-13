Bodrum'da denize düşen köpek kurtarıldı

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duyarlılığı sayesinde gelen bir ihbar üzerine denize düşen bir köpeği kurtarma operasyonu düzenledi.MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde itfaiyeden Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne gelen ihbarlar neticesinde ekipler, acil bir şekilde alana intikal etti.

Torba mahallesinde denize düşen bir köpek olduğu bilgisini alan belediye ekipleri, araçla ulaşılamayan noktaya yaklaşık 2,5 - 3 kilometrelik bir yolu yürüyerek ulaştı.

Soğuk hava nedeniyle ayaklarında hissiyat kaybı yaşayan köpek, başarılı bir kurtarma operasyonu ile denizden çıkartıldıktan sonra Torba Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Merkezi’ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda köpeğin sağlık durumunun stabil olduğu belirlendi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Olaya müdahale eden belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Bodrum Belediyesi olarak can dostlarımıza yönelik duyarlılığımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, zorlu koşullara rağmen özverili bir şekilde hareket ederek bu kurtarma operasyonunu gerçekleştirdi. Vatandaşlarımızın duyarlı ihbarları, can dostlarımızın hayatını kurtarmamıza vesile oldu" dedi.