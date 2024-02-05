Bodrum'da 181 kaçak yapıya yıkım kararı

Bodrum Belediyesi kent genelinde beş yıldır sürdürdüğü kaçak yapılaşma mücadelesine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında çalışmalarını yürüten Bodrum Belediyesi ekipleri tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uyguluyor.

BİR AYDA 78 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARA CEZASI

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında 2024 yılı ocak ayında toplam 181 kaçak yapıya yıkım kararı verildi. Devam eden inşaatlar durdurulurken, 12 kaçak yapının yıkım kararı uygulandı. Ayrıca ocak ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği, 78 milyon 345 bin 456 Lira para cezası kesildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “2019 yılından bu yana kararlılıkla devam eden kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında, yasal yetkiler çerçevesinde var gücümüzle kentimizi korumak için çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.