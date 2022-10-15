Bodrum, Akdeniz’de 'Mavi Ekonominin' liderliğini hedefliyor

Turizmin sürdürülebilir geleceğine dair zemin oluşturmak üzere ilk kez düzenlenen Bodrum Turizm Forumu, 14 Ekim’de ulusal ve uluslararası konuşmacılar, konuklar ve gazetecilerin katılımıyla gerçekleşti.MUĞLA (İGFA) - Türk turizminin en önemli destinasyonlarının başında gelen Bodrum, dünya ve Akdeniz turizmine yön veren pek çok ismi Bodrum Turizm Forumu’nda ağırladı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Tanıtma Vakfı, Akdeniz Turizm Vakfı ve 34. Amerikan Hastanesi The Bodrum Cup iş birliğiyle Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum’da düzenlenen forumda, “Mavi Ekonomi Hakkında Yeniden Düşünmek” başlığıyla paneller ve Think-Tank toplantıları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde gerçekleşen, gezegeni koruyan, insanları gözeten ve refahı artıracak sürdürülebilir bir denge sunan turizm faaliyetlerini teşvik etmeyi hedefleyen foruma; CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan, PM Üyesi Gizem Sayar Özcan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, Avrupa Birliği kurumlarından ile Akdeniz ülkelerinden turizm konusunda karar vericiler, fikir önderleri, Oda Başkanları, Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Kempinski Hotel Barbaros Bay Bodrum Genel Müdürü Mehmet Doğan Ferman, ulaşım uzmanları, çevreciler, sektör paydaşları ve gazeteciler katıldı.

Kıdemli Yapımcı ve Africa Matters programının sunucusu Adesewa Josh’un moderatörlüğünde başlayan forumun açılışında konuşan Bodrum Cup Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, Bodrum Cup’ın sadece bir yarış değil Bodrum’un tüm güzelliklerinin bir haftaya sığdırılmış hali olduğunun altını çizerek, “Kurum olarak hedefimiz sürdürülebilirliği sağlamak, Bodrum Cup’ın arkasında herkesi birleştirmek” dedi.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu forumla Akdeniz ve Türkiye turizmini geleceğe taşıyacak sürdürülebilir projelerin gündeme getirilmesine fırsat sunduklarına dikkat çekerek, “Bodrum olarak mavi ekonominin ve sürdürülebilir turizmin liderliğini hedefliyoruz” dedi.

Foruma ev sahipliği yapan Bodrum Belediye Bakanı Ahmet Aras, ortak geleceğimiz için bir fırsat bölgesi oluşturulması gerektiğine vurgu yaparak, “Turizm sektörünün dünyada dayanıklığının artırılması ve sürdürülebilir hale dönüşmesi için çaba göstermemiz gerekiyor. Bodrum olarak kültürel değerlerimizle ve doğamızla büyük bir potansiyele sahibiz. Sadece deniz ve kum değil, eko turizm, kırsal turizm, kültürel turizm gibi pek çok imkân sunabiliyoruz. Artan iklim krizi ve çevreyle ilgili diğer sorunlar, turistlerin gittikçe seyahat tercihlerini daha çok etkilemeye başladı. Biz de turizm stratejilerimizi Mavi Ekonomi gerçeklerine uygun biçimde geliştirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte sürdürülebilir turizm, yerel ekonominin çeşitlenmesi, yerel kalkınmanın ele alınması ve gelecek açısından hem fakirliğin hem göçün azaltılması için önem arz ediyor. Turizm önemli bir yumuşak güç; sosyal, kültürel kalkınmaya çok ciddi katkılar sağlayan; barışa ve demokrasiye katkı yapan bir sektör” diye konuştu.

Akdeniz havzası olarak ortak bir kaderi paylaştıklarını ifade eden Başkan Aras, “Pandemi, iklim krizi, biyoçeşitliliğin korunabilmesi, yenilenebilir enerji kaynakları ve her türlü çevre sorunuyla mücadele gibi ortak konular bizlerin arasında güçlü ve çok çeşitlilik içeren çok kademeli iş birliklerini gerektiriyor. Bütün bu çalkantıların ve zorlukların ötesinde bizlerin aynı zamanda ortak geleceğimiz için bir fırsatlar bölgesi yaratmamız gerekiyor. Bu çerçevede Bodrum Turizm Forumu, turizm sektörünün dünyada dayanıklılığının artırılabilmesi yönünden önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle kapanış konuşmasına başlayan Bodrum Belediye Başkanı, “Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır” diyerek geleceğimiz için umutlu olmamız gerektiği mesajını verdi. Bugünden çıkarımın önemli olduğunu sözlerine ekleyen Ahmet Aras, beraber olmanın değerini vurgulayarak, “Bu toplantıdan sonra somut bazı projeleri bugünden çekip alacağız ve 14 Ekim 2023’te bazılarını da hayata geçirmiş olacağız. Bir dahaki toplantıda hep birlikte sonuçlarını görmüş olacağız. Bodrum için çizdiğiniz her şeyin farkındayım. Hepsini dinledim. Bodrum için ne düşünüyorsam tüm dünya için de aynı şeyi düşünüyorum. Hep birlikte gelecek için bir adım daha buradan atmış olacağız” açıklamasını yaptı.

AKDENİZ BARIŞ DENİZİ OLMALI

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Muğla’nın 1448 kilometre kıyı uzunluğuyla pek çok turistik destinasyona sahip bulunduğuna, Bodrum’un bu açıdan bir amiral gemisi olduğuna dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turizm, barışı, sevgiyi ve karşılıklı anlayışı olumlu etkileyecek önemli bir hareket. İnsanlar birbirini tanıdıkça sabit fikirlerden uzaklaşabilir. Kavganın olduğu yere turist çekmek mümkün değil. Bunun için önemli konu, Akdeniz’i bir barış denizi haline getirmek; birbirimizin kültürünü, arkeolojik değerlerini daha çok tanımak ve birbirimizi daha çok sevmeyi sağlamaktır. Bu toplantının da amacı bu. Çocuklarımız ve gelecek nesillerimiz için daha güzel bir dünya yaratabiliriz. Sizler bu amaçlara dolaylı olarak etki eden çok önemli aktörlersiniz. Çabanız için sizlere teşekkür ediyorum.”

TURİZM BARIŞI GETİREN UNSURLARDAN BİRİSİ

Malta merkezli Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra ise turizmin kültürel değişimi sağlayan ve barışı getiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, “Biz, Akdeniz’de başka çıkarlardan ötürü ayrı düştüğümüz tüm taraflarla bir araya gelmek istiyoruz. Akdeniz Turizm Vakfı’nı bu vizyonla kurduk. Bu vizyonumuzu gelecekte de artırarak sürdürmeyi amaçlıyoruz. Hepimiz aynı veya benzer kültürü paylaşıyoruz. Dinlerimiz, görüşlerimiz belki farklı olabilir ama bunlar, bir araya gelmemize, çözümler geliştirmemize engel olmamalı.” dedi.

Bodrum Turizm Forumu’nda ulusal ve uluslararası konuşmacıların katılımıyla “Mavi Ekonominin Gücü”, “Akdeniz ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme”, “Yaklaşan Düzenlemeler, Yönergeler ve Akdeniz’de AB ve AB Dışı Ülkeler Üzerindeki Potansiyel Etkileri”, “Yetenek ve Hizmet Mükemmelliği Kültürü”, “Bilim ve İnovasyon Güçlerini Birleştirirse”, “Mavi Ekonomi, Başarısızlıklar, Zorlukları Fırsata Dönüştürmek- İyi Bir Uygulama Örneği Olarak Bodrum” konulu paneller gerçekleştirildi.

THINK-TANK OTURUMLARI

Mavi Ekonomi ve sürdürülebilir turizme yönelik yenilikçi fikirler, çözümler ve iyi uygulamalar ise forum bünyesinde yapılan Think-Tank oturumlarında gündeme getirildi. Toplantılarda iklim değişikliği, sürdürülebilir yatırımlar, uluslararası diyaloglar, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler, eğitim, konaklama, gastronomi, kültürel miraslar, tanıtım fırsatları ve enerji gibi başlıklar üzerinden fikir alışverişleri gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Panel ve Think-Tank toplantılarına katılanlar arasında; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İklim Değişikliği Elçisi Michael Haddad, Dünya Okyanus Konseyi CEO’su Paul Holthus, Malta Turizm Otoritesi Başkanı Dr. Gavin Gulia, Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Istvan Ujhelyi, AB eski Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komiseri Perit Karmenu, WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Türkiye rekortmeni Serbest Dalışçı ve Beslenme Uzmanı Şahika Ercümen, Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Next Academy Kurucusu Levent Erden ve CNNTurk Editörü Cem Seymen gibi alanlarında uzman ve öncü isimler yer aldı.