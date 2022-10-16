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Bodrum açıklarında makina arızası yapan tekne sürüklendi
GÜNDEM 16.10.2022, 14:53
Muğla'nın Bodrum İstanköy açıklarında bir tekne makine arızası dolayısıyla Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekipler tarafından can kurtarma botunca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.MUĞLA (İGFA) -Bodrum açıklarında bir tekne makine arızası dolayısıyla sürüklendi.
Teknenin yardım talebi üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Alınan bilgiye göre, İstanköy açıklarında makine arızası dolayısıyla sürüklenen ve içinde iki kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
https://twitter.com/kiyiemniyet/status/1581613891544846337
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