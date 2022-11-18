BM ülkelerine Türkiye'deki eğitim politikası anlatıldı

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iklim değişikliği konusunda Türkiye'nin eğitim alanındaki plan ve çalışmalarını Birleşmiş Milletler mensubu ülkelere anlattı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda (COP27) katılımcı ülkelere video mesajla hitap etti.

Bakan Özer, Eğitim Bakanları oturumunda sunulan videodaki mesajında Millî Eğitim Bakanlığının İklim Değişikliği ve Çevre konularında yapmış olduğu ve ileriye dönük planladığı çok yönlü çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mesajındaki konuşmasına Birleşmiş Milletler raporunu anımsatarak başlayan Bakan Özer, raporda dünyada yaşanan iklim değişikliği sonucunda 2030'a kadar küresel sıcaklığın bir buçuk derece artacağına işaret edildiğini kaydetti.

"İnsan yaşamını ve doğayı büyük risklerin beklediği bu süreçte tehlikeyi azaltmak, gelecek nesilleri korumak ve onlara temiz bir dünya bırakmak hepimizin en önemli vazifesidir." diyen Bakan Özer, "Bu bilinç ve sorumlulukla Millî Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz" dedi.

Bu arada Türkiye'de okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrencilerin çevre bilinci kazanmaları adına çalıştıklarını dile getiren Bakan Özer, israf ve tasarruf konularındaki hassasiyetlerinin gelişmesine, bu hususta bilgi, beceri ve tutumlarının oluşumuna katkı sunacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özer, söz konusu eylem planı kapsamında 2025 yılı sonu itibarıyla her tür ve seviyedeki öğretim programlarının, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu hâle getirileceğinin altını çizdi.