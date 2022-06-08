BM ile NNYÜ'nden işbirliği protokolü

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilcisi Margaret Rehm ve beraberindeki heyet, yapılabilecek iş birlikleri ve projelerle ilgili Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni (NNYÜ) ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA) NNYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, makamında gerçekleştirilen görüşmede ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuk heyete üniversitenin vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler verdi. Üniversitelerinde uygulamaya yönelik bir eğitim sisteminin olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Erkan Köse, birçok sanayi kuruluşu ile iş birliği yapıldığını söyledi.

BM Temsilcisi Margaret Rehm ise finansal destek sağlayan bir kurum olarak faaliyet gösteren BM Dünya Gıda Örgütü’nün, Türkiye’de birçok projeye imza attığını belirtti. Rehm, NNYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NNY-SEM) ile Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği arasında gerçekleşecek iş birliği ile mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik programları uygulama hedefinde olduklarını söyledi.

Bu kapsamda, NNYÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Arı ile Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü Asuman Tongarlak arasında iş birliği protokolü imzalandı.