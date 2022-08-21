BM ile 'Müşterek' inceleme

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Millî Savunma Üniversitesi Rektörlük girişinde karşılayan Bakan Akar, daha sonra Guterres ile Müşterek Koordinasyon Merkezine geçti.

Burada görev alan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcilerinden bilgi alan Bakan Akar ve Genel Sekreter Guterres çalışma odalarına ziyarette bulundu. Bakan Akar ve Guterres, Merkezdeki görevlilerle tahıl sevkiyatı sürecine ilişkin toplantı yaptı.

Koordinasyon Merkezinin girişinde Tören Mangasını selamlayan Bakan Akar, ardından burada görev yapan Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM temsilcileri ile sohbet ederek bilgi aldı.

Bakan Akar; burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riskinin arttığını belirterek bunun üzerine Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde, kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denizde bir koridor oluşturulmasının zaruret hâline geldiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek bu sorunun çözümü için inisiyatif aldığını vurgulayan Bakan Akar, "Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Türkiye tarafından görevlendirilen özel temsilciler vasıtasıyla yoğun bir temas süreci yaşanmış, başlangıçta ikili olan görüşmeler daha sonra dörtlü olarak yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur." dedi.

Bakan Akar, Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odesa, Çernomosk ve Yuzni limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu Merkezin faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ettiğini ifade etti.

SAHADA HERHANGİ BİR ASKERÎ UNSUR BULUNMAMAKTADIR

Merkezde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Akar, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletlerin himayesinde ve Türkiye'nin ev sahipliğinde çalışan bu Merkez, başlangıçta mevcut sayıları da personel sayısını da giderek artırmış ve hâlihazırda şu anda Türkiye'den 14, Rusya'dan 22, Ukrayna'dan 12 ve Birleşmiş Milletlerden 23 temsilci olmak üzere toplam 71 kişi Merkezde görev yapmaktadır. Önemli bir husus da sahada herhangi bir askerî unsur bulunmamaktadır.

Müşterek Koordinasyon Merkezi, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile yakın koordinasyon içinde yürütmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken bunların 27'si Ukrayna limanlarından çıkış yapmıştır. 24 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılan çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına, özellikle fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkı sağlayacağına inandıklarını ve önlerindeki verilerle bunu gördüklerini vurguladı.

Şu ana kadar faaliyetlerini başarıyla yerine getiren ve büyük bir uyum içerisinde çalışan Merkezin bundan sonra da planlandığı şekilde faaliyetlerine başarıyla devam edeceğine inandıklarını dile getiren Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Lviv'de Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres ile yaptığı görüşmede de vurguladığı gibi bizim Türkiye olarak samimi temennimiz, buradaki kolektif ve başarılı çalışmalarla Merkezin insani ihtiyaçların karşılanmasına yönelik azami katkı sağlaması, aynı zamanda kalıcı barış ortamına da zemin hazırlamasıdır. Bir taraftan bu ihtiyaçlar karşılanırken, diğer taraftan da barışı mutlaka düşünmemiz lazım diye düşünüyoruz. Bu vesileyle başta BM Genel Sekreteri Sayın Guterres olmak üzere süreci destekleyen Sayın Şoygu'ya, Sayın Reznikov'a, Sayın Kubrakov'a, katkı sağlayan BM görevlilerine ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili bakanlıklarına, kurumlarımıza ve personeline teşekkür ediyoruz. Bu çalışmalar sırasında direktif ve kararlı duruşuyla çalışmalarımızın başarılı bir şekilde sonuçlanması için her türlü desteği sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Bakan Akar, Merkezdeki personele çalışmalarında başarı dileyerek Rusça, İngilizce, Ukraynaca, Portekizce ve Türkçe teşekkür etti.

https://youtu.be/KUN2cLGydv0

YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMANIN BİR MODEL OLMASI TEMENNİMİZDİR

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ortak basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Tahıl koridoru kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezinin, şu anda da tehlikesiyle gündemde olan Zaporijya nükleer enerji kuruluyla alakalı olarak da bir adım atılması için örnek teşkil edebilir mi, bu konuda görüşmeler yapılıyor mu?" sorusuna Bakan Akar, "Tabii çalışmalarımız yapılıyor. Çeşitli boyutlarıyla çeşitli düzeylerde bu konuşmalar, görüşmeler gerçekleştiriliyor." yanıtını verdi.

Bakan Akar, "Liderlerin Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğuyla bir araya gelmesi konusunda son değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bildiğiniz gibi bu savaşın çıkmasına kadar ki özellikle 24 Şubat'a kadar her seferinde bu savaşın çıkmaması için büyük çaba harcadılar. Nitekim savaşın çıktığı gece dahi Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını hatırlayacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımız bu amacından, gayretinden hiçbir zaman ödün vermedi. Her seferinde her vesileyle bize Karadeniz'den komşumuz olan hem Ukrayna hem Rusya arasındaki bu savaşı büyük bir endişeyle izlediğimizi, bundan üzüntü duyduğumuzu ve bir an önce ateşkesin sağlanması ve buna bağlı olarak da barışın, huzurun diplomatik yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinin yolunun açılmasını beklediğimizi biliyorsunuz. Bu manada da Sayın Cumhurbaşkanımız bu gayretlerini sürdürecek. Tabii ki karşılıklı olarak görüşmeler sonucunda mutabakat sağlandığında ki nihayet her seferinde bu zaten teklifini Cumhurbaşkanımız ortaya koydu, böyle bir fırsat olduğu takdirde de büyük bir memnuniyetle Cumhurbaşkanımızın iki lideri ağırlamak ve onları bir araya getirmekten memnun olacağını biliyoruz."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise konuşmasında sıcak karşılama için Bakan Akar’a ve Türk hükûmetine teşekkür etti.

Türkiye'ye “Karadeniz Tahıl Girişimi”ndeki önemli rolü için teşekkür eden Genel Sekreter Guterres, tahıl anlaşmasının bir diğer kısmına dikkati çekerek "Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir." ifadesini kullandı.