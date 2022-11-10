BJK yönetimi Ata'mızı Dolmabahçe'de andı

120 yıllık tarihiyle ülkemizin en köklü kulübü Beşiktaş JK, Ata'mızı hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'nda, on binlerce BJK taraftarı ve vatandaşımızın katılımıyla andı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Dolmabahçe'deki anma töreninde saat 09.05'te, on binlerin, tüm Türkiye ile birlikte tek yürek gerçekleştirdiği saygı duruşunun ardından, BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından, Dolmabahçe Sarayı, Anma Salonu'nuna, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği çiçekler bırakıldı.

BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, böyle bir farklılığı gerçekleştiren tek başkan oldu.

Anma töreni boyunca,Beşiktaş JK tarafından yerleştirilen dev ekranlardan Ata'mızın fotoğraf ve video gösterimleri gerçekleştirildi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı'na ve camialarının 120. Yılı'na ulaşmasını, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, o dönemde kimsenin hayal bile etmediği Cumhuriyet ülküsüne borçlu olduğumuzu ifade eden BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, anma mesajında şunları kaydetti:

"Yaşamının belirli bir dönemini Akaretler'de geçiren ve ebediyete Dolmabahçe Sarayı'nda intikal eden ulu önderimiz Atatürk'ü, evinde, evimizde andık. BJK olarak, 20 yaşımızdan beri, Ata'mızın temel ülküsü olan Cumhuriyetimizin izindeyiz; Ata'mızın gösterdiği yoldan yürüyoruz ve sonsuza kadar yürüyeceğiz... 10 Kasım'ın verdiği hüznü, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, onun ilkelerine, hedeflerine sonsuza kadar bağlı kalarak daha fazla anlamlandırabiliriz. Beşiktaş JK Başkanı olarak, şahsım ve Yönetim Kurulum adına; Ata'mızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum."