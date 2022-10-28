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Bizim Dünyamız Vakfı 'Yılın İklim Liderleri'ni ödüllendirdi

GÜNDEM 28.10.2022, 11:32
Bizim Dünyamız Vakfı 'Yılın İklim Liderleri'ni ödüllendirdi

İklim değişikliğiyle mücadele ve "Temiz Su, Temiz Toprak, Temiz Hava" hedefiyle 2019'da kurulan Bizim Dünyamız Vakfı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, "Yılın İklim Liderleri" ödüllerini İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde kazananlara takdim etti.İSTANBUL (İGFA) - İklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atan, sürdürülebilirliğe katkıda bulunan ve farkındalık oluşturarak benzer çalışmaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen ödül töreninin açılış konuşmasını Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik yaptı.

İklim değişikliğinin yeni bir olgu olduğunu belirten Başkan Halisçelik, "Toplum henüz buna alışkın değil ve bizim bunu insanlara anlatıp geniş kitlelere ulaştırabilmemiz lazım. Bugün hepimizin burada bulunmasının nedeni aslında geleceğe yaşanabilir bir gelecek bırakmaktır" dedi. Halisçelik, son dönemdeki orman yangınları ve sel felaketleriyle iklim sığınmacılarının buna örnek teşkil ettiğini anlattı.

İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen Bizim Dünyamız Vakfı 2022 İklim Liderleri Ödüllerinin sahipleri; akademisyen, sanatçı, gazeteci ve iş insanlarından oluşan Ödül jürisinin titiz değerlendirmesi sonucunda; adayların iklim değişikliği ile mücadele alanındaki duyarlılıkları, bu alandaki çalışmaları ve sürdürülebilirliğe katkıları gözönüne alınarak  belirlendi.

Buna göre medya alanında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve çevre konusunda haberciliğe yeni bir anlayış getirdiği; değişik haber ve etkinlikler aracılığıyla farkındalığı arttırdığı ve Yeşil Hat birimini kurarak abone olsun veya olmasın tüm dünyaya çevre ile ilgili hazırladığı haberleri ücretsiz servis ettiği için Anadolu Ajansı; radyo, televizyon ve dijital yayınlar, programlar ve haberler vasıtasıyla farkındalığı arttırdığı ve sürdürülebilirlikle ilgili haberleri geniş kitlelere ulaştırdığı için NTV ile birlikte yine iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik hakkında televizyon ve dijital yayınlar, programlar ve haberler vasıtasıyla farkındalığı arttırdığı ve sürdürülebilirlikle ilgili haberleri geniş kitlelere ulaştırdığı için EkoTürk TV; uzun soluklu yayınlar aracılığıyla farkındalığı arttırdığı ve sürdürülebilirlikle ilgili haber ve bilgileri geniş kitlelere ulaştırdığı için Açık Radyo ödüle layık görüldü.

Törende konuya farkındalıklarından ötürü ödüle değer görülen kurum ve kuruluşlar ise şöyle oldu:

Hyundai; “Akıllı mobilite çözümleri sağlayıcısı olma yolunda attığı önemli adımlarla birlikte sadece elektrikli araçlarla değil; otonom araçlar, robotik sistemler, hidrojen kullanımı, akıllı fabrikalar ve uçan araçlar gibi birçok alanda insan hayatını kolaylaştıracak mobilite çalışmaları gerçekleştirdiği, 2045 yılı itibariyle tüm faaliyet gösterdiği alanlarda karbon nötrlüğe ulaşma yolunda önemli adımlar attığı, ve faaliyet gösterdiği sektörde çevreyi koruyucu teknolojiler geliştirdiği için”,
  Halkbank, “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm iş süreçlerini sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yeniden düzenlediği, bu çerçevede bankanın sürdürülebilirlik konusundaki tüm çalışmalarını koordine etmesi ve yürütmesi için Sürdürülebilirlik Komitesi kurduğu, operasyonel faaliyetlerinin ve bankacılık hizmetlerinin gelecek nesillerin daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir dünyada yaşamasına katkıda bulunmaya odaklandığı, ve bu kapsamda ‘Sürdürülebilirlik, Çevre ve Enerji politikaları oluşturduğu için”,

Migros, “Gıda israfıyla mücadeledeki başarılı uygulamaları, plastik atığını önemli oranda azaltma noktasındaki başarısı, poşetsiz alışveriş girişimiyle çevreye yaptığı katkı ve iklim değişikliğinin en mağduru olan kadınların istihdamına verdiği önemden dolayı ödüle layık görüldü.

Yılın İklim Liderleri Ödülleri'nde Orman İtfaiyecileri, “Orman yangınlarıyla kahramanca mücadeleleri, duyarlılıkları ve ormanlarımızı koruyup güçlendirerek iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirliğe katkılarından dolayı”, UNDP “İklim değişikliğiyle mücadele alanında küresel ölçekte yaptığı çalışmalar, yerel ve ulusal yönetimleri bu konuda adımlar atmaya yönelik girişimleri, tüm dünyada iklim değişikliğiyle mücadelede yaptığı liderlikten ötürü ödüllendirildi.
 
İklim dostu ulaşım aracı unvanıyla TCDD ise çevreci çabalarından ötürü ödüle değer görüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları son yıllarda demir yolu ağını genişletme noktasında önemli adımlar atarak dolaylı yoldan daha az petrol tüketilmesini sağlamış, buna ek olarak Kars ilinin Selim ilçesindeki TCDD istasyon çalışanları, istasyon bölgesinde 1969 yılından itibaren 20 bin çam ağacı dikmiş ve bu ağaçları bugüne kadar titizlikle korumuştu.

Bu arada Save Planet Earth kurucusu İmran Ali “Sri Lanka, Pakistan ve Maldivler gibi iklim tehdidiyle karşılaşan ülkelerde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmaları ve farkındalığı arttırıcı faaliyetleri dolayısıyla” ödüle layık görülürken, BM Sürdürlebilir Kalkınma Hedefleri Genç Lideri Okan Dursun, Birleşmiş Milletler’in insanlar ve gezegen için daha adil bir gelecek sağlama çabalarını takdir ettiği 17 yeni Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları genç liderinden biri olarak dünyanın en önemli sorunlarıyla mücadele için çabalara yön verdiği ve liderlikleri SKA’lara ulaşmaya katkıda bulunduğu için,  ESG & Sustainable Investment Forum organizatörü Emine Acar ise, “Sürdürülebilir ticaret ve yatırımların arttırılması amacıyla Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilir etkinlikler düzenlediği ve bu etkinlikler yoluyla sürdürülebilir alanda çalışmalar yapan kişi ve kurumlar arasında güçlü bağlantılar kurduğu için” ödüle layık görülenler arasında yer aldı.

İstanbul Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen törene Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri Dr. Ender Saraç ve ressam İsmail Acar ile birlikte Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Erdal Şahan, TCDD 1. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Başpınar, UNDP Türkiye İletişim Direktörü Faik Uyanık, Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Özgü Koyluç, Migros Sürdürülebilirlik Yöneticisi Murat Birsin, Anadolu Ajansı Yeşil Hat servisi editör yardımcısı Ozan Bakır, NTV İçerik Müdürü Yeşim Sağlam ve NTV Yeşil Ekran programı sunucusu Buse Yıldırım, Açık Radyo Yayın Koordinatörü İlksen Mavituna, EkoTürk TV Yaşanabilir Dünya programı sunucusu Sibel Topaloğlu, BM Gençlik Özel Temsilciliği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Genç Lideri Okan Dursun, Save Planet Earth Kurucusu İmran Ali, ESG & Sustainable Investment Forum organizatörü Emine Acar ve çok sayıda konuk katıldı.

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