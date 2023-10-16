Biyoçeşitlilikte Ekim ayı araştırması tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Üniversitesi ile birlikte İzmit Körfezi’nde biyoçeşitliliğin belirlenmesi çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen ve İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesinin bir ayağı olan dip çamurunun biyoçeşitliliğe etkisi araştırılmaya devam ediliyor. İzmit Körfezi’nin temizlenmesi ve korunması amacıyla pek çok çalışma yürüten Büyükşehir, 5 yıl sürmesi planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesi ile toplam 8,5 milyon ton dip çamurunu dipten çekerek bertaraf edecek.

EKİM AYI ÖRNEKLEMELERİ

İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı projesinin ileriki dönemlerde muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması amacı ile bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışma yapılıyor. 2023 yılının şubat ayında başlatılan ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan “Yunus N” isimli araştırma gemisiyle deniz alanında yürütülen örneklemeler aylık periyotlar dahilinde sürdürülüyor. Bu bağlamda araştırma görevlileri ekim ayı örneklemelerini geçtiğimiz günlerde yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte yapılan “Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi” kapsamında “Yunus-N” isimli araştırma gemisi İzmit Körfezi’nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yapıyor. Buna göre dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının biraz dışarısında ise 1 adet referans örnekleme noktası olmak üzere toplam 4 noktada çalışma yürütülüyor.

DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK ORTAYA ÇIKACAK

Çalışma dahilinde deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yürütülüyor. Bu çalışma ile mevcut denizel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması sağlanacak. Dip çamuru çekme işlemi öncesinde başlatılan biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, dip çamurunun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de devam ettirilmesi planlanıyor. Böylece İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği çalışmalarının muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması sağlanacak.