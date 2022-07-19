Bitlis'te 'Köy Yaşam Merkezi' açıldı

Millî Eğitim Bakanlığı'nca aktif olarak kullanılmayan köy ilkokullarının yeniden açılarak yaşam merkezlerine dönüştürülmesi projesi kapsamında, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Üzümveren Köyü'nde düzenlenen törenle Köy Yaşam Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Bitlis'te Üzümveren İlkokulu ve Köy Yaşam Merkezi'nin açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bitlis'te bulunmaktan ve köy yaşam merkezini hayata geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre yeniden açılan köy ilkokullarının 30-40 yıllık bir hikâyesi olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Köylerden şehirlere göçler başladığında, Millî Eğitim Bakanlığı'nın da bu akışı dikkate alarak taşımalı eğitimi devreye aldığını söyledi. Köy okulları boşaldıktan sonra çocukların en yakın destinasyondaki iyi okullara erişebilmesi için taşımalı eğitim mekanizmasının faaliyete geçtiğini belirten Bakan Özer, "Özellikle COVID-19 sürecinden sonra gördük ki artık yavaş yavaş köylere, ilçelere doğru akınlarla çok kritik bir süreç yaşamaya başladık. Tüm dünyada tedarik zincirlerinde ciddi travmalar yaşanmaya başladı. Tarım, tekrar ülkelerin savunma sanayi gibi, enerji gibi en kritik alanlarına karşılık gelmeye başladı. Bu da köylere, tarım alanlarına doğru hareketliliği arttırdı. İşte biz Millî Eğitim Bakanlığı olarak istedik ki geçmişte köylerden şehirlere, ilçelere, büyük şehirlere doğru trendin getirmiş olduğu ama şu anda tersine dönen durumda köy okullarımızı tekrar vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin hizmetine açalım" diye konuştu.

Bunun için gerekli yasal düzenlemeleri de yaptıklarını hatırlatan Bakan Özer, köylerin çok daha güçlü, çok daha dinamik, çok daha istikrarlı bir hâle getirmiş getireceklerini söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda okullaşma oranlarındaki artışlara işaret eden Bakan Özer, son 20 yılda bütçeden en büyük payı, her zaman eğitim aldığını, desteklerden dolayı çocuklar, veliler ve öğretmenler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Okulun ve yaşam merkezinin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Özer, daha sonra protokol üyeleriyle birlikte köy yaşam merkezinin açılış kurdelesini kesti.