Bitlis'i Van'a bağlayan köprüden 1,5 milyon araç geçiş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin en yüksek köprüsü Beğendik Botan Köprüsü'nden yaklaşık 1.5 milyon aracın geçiş yaptığını açıkladı. Köprü ile yılda toplam 23.9 milyon TL tasarruf sağlandı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beğendik Botan Köprüsü ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'nin dört bir köşesinde yatırımların devam ettiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, doğu ya da batı fark etmeksizin ulaşım ve altyapı projelerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Viyadüklerle, köprülerle vatandaşlarımızı sevdiklerine güvenli, hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırıyoruz diyen Karaismailoğlu, bu yatırımlardan birinin de Beğendik Botan Köprüsü olduğunu belirtti.

Köprünün 11 Temmuz 2020'de hizmete sunulduğunu anımsatan Karaismailoğlu, Siirt'in Pervari ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi arasında yapılan köprü ile Bitlis ve Van illerinin birbirine bağlandığını kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, Beğendik Botan Köprüsünün 210 metre orta açıklığı ile dengeli konsol sistemde Türkiye'nin en uzun orta açıklıklı kutu kesitli ard germeli köprüsü olduğunu vurguladı.

Beğendik Botan Köprüsü'nün 165 metre ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, "Bölge için çok önemli olan bu yatırımımız ile Beğendik-Pervari kesimi 8 kilometre kısaldı. Köprü ile zamandan 15.6 milyon TL, akaryakıttan 8,3 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 23.9 milyon TL tasarruf sağlanıyor. Karbon emisyonu da 1673 ton azalıyor" dedi.

ÜLKEMİZİN YETİŞTİRDİĞİ MÜHENDİS VE İŞÇİLERİN EMEĞİ VAR

Tasarımından proje ve inşasına kadar tamamen bu ülkenin yetiştirdiği mühendis ve işçilerin emeği ile yapılan köprüde, yüzde 100 yerli malzeme kullanıldığına dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, açıldığı günden bu yana Beğendik Köprüsünden 1 milyon 489 bin aracın geçiş yaptığını bildirdi. Karaismailoğlu, geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri ise köprülerle aştıklarını kaydetti.