Bisiklet hırsızı kameralara yakalandı

Adıyaman'da kameralara yakalanan bisiklet hırsızı, önce etrafı kontrol etti, 1 dakika içerisinde bisikleti çaldı.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt mahallesinde bir evin bahçesinde meydana geldi.

Kapının önünde duran bisiklet bir şahıs tarafından çalınırken, güvenlik kamerası o anları saniye saniye kaydetti.

Bisikleti çalınan şahıs kameraları incelemeye gittiğinde maskeli bir şahsın sağı solu kontrol ettikten sonra bahçe kapısını açıp bisiklet kendisininkiymiş gibi binip kayıplara karıştı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, bisiklet hırsızının bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.