Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'a destek

Birlik ve Dayanışma Sendikası Şanlıurfa İl Temsilcisi ve Şanlıurfa Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan’a, aşı tedarikinde sıkıntı yaşandığına dair yaptığı açıklamaları nedeniyle dava açıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan Birlik ve Dayanışma Sendikası Üyeleri, haksız yargılama süreci ile ilgili 6 Şubat 2024 tarihinde görülecek olan davanın ön duruşmasının ardından Dr. Eryazgan’a karşı açılan davada, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve meslek örgütlerinden men edilmesini protesto etti.

Duruşma öncesi eklemek istediği bir belge var mı diye ifadesine başvurulan Eryazgan ile ilgili, Birlik ve Dayanışma Sendikası adına açıklamada bulunan Dr. Derya Mengücük, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek, basın açıklamasında bulundu, meslektaşlarının yalnız olmadığını söyledi.

Dr. Derya Mengücük dava süreci ile ilgili, “Bu duruşma 6 Şubat’ta görülecek olan davanın ön duruşması idi. Dr. Hacı Yusuf Eryazgan'ın ifadesine başvuruldu. Kendisine eklemek istediği bilgi, belge var mı onlar soruldu.” dedi.

Dr. Derya Mengücük açıklamasında şunları kaydetti:

Bugün Şanlıurfa’da bir hekim yargılandı. Bir hekim iyi hekimlik yaptığı için yargılandı. Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, aşıların yetersiz ve yok olduğu dönemde aşı yok dediği için cezalandırılmak istendi. Biz aşı sorunu yaşadık. Aşı yetersizdi. Devamlılığı sağlanmadı. Kısıtlı aşı stoğu nedeniyle beklememiz, ertelememiz istendi. Bebek ve çocuk aşıları ertelenmek zorunda kalındı. Dr. Hacı Yusuf Eryazgan hekimlik ilkeleri ve toplum sağlığını önceleyen mesleği nedeniyle bu aşı yetersizliğini ve yokluğunu dile getirdi ve aşı yok dedi. Bir hekimin her ne ve kim olursa olsun iyi hekimliğe bağlılığı ve doğruyu, gerçeği söylemesi hekimlik mesleğinin gereğidir. Cezalandırılamaz, yargılanamaz. Sağlık Bakanlığı, idari ve siyasi otorite yok olana yok denmesinden rahatsız oldu. Sağlık hizmetinin eksiksiz ve aksamadan sürdürülmesinden sorumlu olanlar yok denmesine tahammül edemedi. Eğer yok denilmesinden bu kadar rahatsız oldular ise biz de o zaman var olanları söyleyelim.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET HALA VAR, HEKİMLER, SAĞLIK ÇALIŞANLARI DARP EDİLİYOR”

Bu arada Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük yaptığı açıklamada aşının yok ve yetersiz olmasının dile getirilmesinden rahatsızlık duyan Sağlık Bakanlığı için de, sağlıkta şiddetin halen var olduğunu kaydederek, "Hekimler, sağlık çalışanları darp ediliyor, öldürülüyor. Sağlıkta hakaret, tehdit var. Can güvenliği riski ve endişesi var. Ülkemizde sağlıkta şiddet terörü var. Buna karşı umursamazlık, kayıtsızlık var. Sağlık çalışanlarında aşırı iş yükü, fazla mesai nedeniyle yorgunluk, tükenmişlik var. Emek sömürüsü var. Ücretlerde adaletsizlik, yetersizlik, yoksulluk var. Yurtdışına hekim göçü var. Sağlık sisteminde çöküş var. Sağlık hakkının ihlali var. Halkın nitelikli ve bilimsel sağlık hizmetine ulaşmasında engeller var. Sağlıkta ticaret var" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’na da seslenen Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Aşı yok denilince hemen arkadaşımız hakkında işlem yapan ama tüm bu sorunları görmek, duymak istemeyen bir Sağlık Bakanı var. Sağlıktaki sorunları çözmekten sorumlu ama çözmeyen Sağlık Bakanlığı var. Aşı yok denilince alınanlar tüm bu sorunlara karşı yıllardır kayıtsız ve aldırmaz haldeler. Sağlık çalışanlarının sorunlarına duyarsızlık var. Son olarak bir şey daha var. Bizim, tüm bu haksızlık, hukuksuzluk ve sorunlar devam ettiği sürece hep söyleyecek sözümüz ve vazgeçmeyecek bir mücadelemiz var. Her zaman doğruyu ve gerçeği söylemeye de cesaretimiz var.” dedi.