Birlik ve Dayanışma Sendikası: “Dayanışma içinde güzel günlere yürüyelim”

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etti. AYM düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı buldu. Konu hakkında açıklamada bulunan Birlik ve Dayanışma Sendikası, tüm sağlık emekçilerine seslenerek, “Gelin birlik olup dayanışma içinde güzel günlere yürüyelim” dedi.ANKARA (İGFA) - Yüksek Mahkeme 18 Ocak Genel Kurul gündeminde, 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı. Kamu görevlilerini yakından ilgilendiren, bu karar ile AYM toplu sözleşme ikramiyesindeki "yüzde 2" şartını iptal etti.

Konu ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “Birlik ve Dayanışma Sendikası 10 yılı aşkın süredir hekimlerin, sağlık çalışanlarının hakkını her ortamda savunduk, savunmaya devam edeceğiz. 2 yıldır gerçek sendikacılığın önüne engeller çıkarmak için sendikacılık dışında her iş ile uğraşan SAĞLIKSEN’in tüm çabalarına rağmen Birlik ve Dayanışma Sendikamız %2 barajının uygulandığı son 8 ayda bile üye sayısını artırarak büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Sahadaki tüm aile hekimlerine gür sesimizle sesleniyoruz: “Gelin hakkı arayan, hakkı savunan Birlik ve Dayanışma’da buluşalım. Sizi toplu sözleşme masalarında satan SAĞLIKSEN’den vazgeçin, tüm haklarınız için beraber hareket edelim. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak son bir yılda aile hekimliği alanında kazandığımız beş yüzün üzerinde davayla aile hekimliğinde söz sahibi olduğumuz ve olacağımızı dosta düşmana gösterdik . Gelin birlik olup dayanışma içinde güzel günlere yürüyelim.” denildi.