Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. şubesini açtı

Aile hekimliğinin ilk sendikası olarak 2014 yılında kurulan Birlik ve Dayanışma Sendikası, bugün alanının en büyük sendikası olarak yoluna devam ediyor. Aile hekimler ve aile sağlığı çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şubesini de faaliyete geçirerek etkinlik alanını genişletti.ANKARA (İGFA) - Aile hekimliğinin ilk sendikası olarak 2014 yılında kurulan Birlik ve Dayanışma Sendikası, bugün alanının en büyük sendikası olarak yoluna devam ediyor. Aile hekimler ve aile sağlığı çalışanlarının üyesi bulunduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. şubesini de faaliyete geçirerek etkinlik alanını genişletti.

3. Şubenin kurulması nedeniyle bir açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük “Birlik Dayanışma Sendikası büyüyor. Güçlenmeye devam ediyor. Sendikamızın 10. Yılını, 3. Şubesi ile coşku ve gururla karşılıyoruz.

3. Şube ile daha çok aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ebe ve hemşire arkadaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Dr. Derya Mengücük, 2010 yılında ülkemizde tümüyle uygulanmaya başlanan Aile Hekimliği, Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki sorunları yanında Aile Hekimliği uygulamasının dayandığı yönetmelik ve kanunlar, yerel idarelerce yapılan farklı yorumlar, standart olmayan keyfi uygulamalar, haksız tehdit ve yaptırımların pek çok mesleki, hukuki ve sosyal sorunu beraberinde getirdiğini hatırlattı.

Birlik ve Dayanışma Sendikası’nın bu haksızlık, hukuksuzluk ve zorlukların ayrı bir mücadele gerektirdiği fikri ile 10 yıl önce kurulduğunu anlatan Dr. Mengücük “Aile Hekimliğinin ilk sendikası olarak başladığımız yola en büyük sendikası olarak devam ediyoruz. Yaptığımız eylemler, iş bırakmalar, basın açıklamaları ve ayrıca meclis ve bakanlık görüşmeleri ile hak aramaya devam ederken geçen yıl aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının hakkını savunmak için 550 dava kazanarak son 15 yılda Aile Hekimliğine bir nevi hukuki damgamızı vurduk” diye konuştu.

CEZA YÖNETMELİĞİNİ İPTAL ETTİRDİK

İki yıl önce Anayasa Mahkemesinde “Ceza Yönetmeliği”ni iptal ettiren sendika olarak 2024 yılında, 5 bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı ile birlik ve dayanışmada buluşmayı hedeflediklerini anlatan Dr. Derya Mengücük, “Kimsenin haksızlık ve hukuksuzluk karşısında yalnız ve savunmasız kalmaması hedefimizde 3. Şubemiz önemli bir adım olacaktır” dedi.

İLK GENEL KURUL 6 AY İÇİNDE

Merkezi Ankara olan yeni şube ile saha ziyaretleri ve örgütlenme çalışmalarının devam edeceğini anlatan Dr. Derya Mengücük’ün verdiği bilgiye göre, yeni şube 6 ay içinde ilk genel kurulunu yapacak. Bu sürede katkı ve emeğini sunan 3. Şube kurucu Yönetim Kurulu meslektaşlarına teşekkür eden Dr. Derya Mengücük “Mesleki mücadelede birleşenlerin sendikası olarak dayanışma içinde çalışmaya ve mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.