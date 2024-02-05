Birlik Sağlık Sen Muğla İl Temsilcisi Gül'den önlem uyarısı

Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.MUĞLA (İGFA) - Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla İl Temsilcisi Abdullah Gül “ Yaşam ile ölüm arasındaki ince çizgi önlem almak kadar basit. Bilimin ışığında izlenen yollar tarih boyunca hayat kurtartırmıştır “ dedi.

Gül Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde gerçekleşen tarihimizin en büyük depreminin üzerinden gecen zaman tam bir yıl oldu. On binlerce vatandaşımızı kaybederken yüzbinlerce vatandaşımızda yaralandı. Yaşanan bu acı kayıpların nedenine baktığımızda zaman içinde gerek bürokrasinin gerekse de siyasetçilerin aldığı karar veya almadığı önlemler olduğunu görmekteyiz.

Özellikle Hatay da yıkılan iki hastane ve diğer hastanelerin faaliyet göstermemesi can kayıplarımızı arttırdığı gibi birçok vatandaşımızda bugün protezle yaşamak zorunda kalmıştır. Hatay il temsilcilerimiz bilimi referans alarak yıllar öncesinden defalarca uyarmasına rağmen fay hattının üzerine yapılan hastaneler, depreme dayanıksız hastaneleri faaliyette tutulması hastane enkazlarında yüzlerce vatandaşımızın ölmesine sebep olduğu gibi kapısında da en kazdan kurtulup il yardım alamadıkları için hayatlarını kaybetmelerine neden olmuştur. Oysaki çıkar ve rant uğruna alınan kararlar yerine bilim insanlarının uyarısı dinlenmiş olsaydı şuan bir çok canımız aramızda olacaklardı.

Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu yaşanan acı tablodan ders çıkardık mı? Tabi ki HAYIR… Hala Muğla, Denizli, İzmir başta olmak üzere birçok depreme dayanıksız hatta yıkım kararı olan hastanelerimiz faaliyette tutulmakta. Bu kararların ne akıl alır ne de izah edilir bir tarafı vardır. Tıpkı Malatya Maraş ve Hatay illerinde deprem olasılığı yüksek önlem alın diye her yerde seslerini yükselten bilim adamlarına kulağını tıkayan zihniyet aynı uyarının 17 ilde olacağını söyleyen bilim adamlarına bugünde kulak tıkamaya devam ediyorlar. Unutulmamalıdır ki önlem alınmadığı için her insanımız cinayete kurban gitmiştir.

Gül açıklamasının sonunda, “Birlik Sağlık Sen olarak her daim bilimin ışığında mücadelemizi vermeye her platformda sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz deprem anında tüm insanların ihtiyacı olacağı tek şey olan hastanelerimizi biran önce depreme dayanıklı hale getirmelisiniz. Bu anlamda Muğla halkını ve tüm STK’LAR ile siyasi partileri Muğla’da bu acıların yaşanmaması adına harekete geçmeye davet ediyoruz. Büyük depremin yıl dönümünde başta görevi başında şehit olan tüm sağlık çalışanı şehit arkadaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet Türk halkımıza başsağlığı diliyoruz. Minnet ve saygı ile anıyoruz “ dedi.