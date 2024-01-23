Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül: "Önlem almak elimizde"

Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, Muğla'nın dahil olduğu 15 ilde beklenen 7 üzeri deprem için önlem alınması gerektiğini söyleyerek, " İnsanlarımız şifa bulmaya geldikleri hastanede şifa veren ellerle ölmesinler." dedi.MUĞLA (İGFA) - Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah GÜL “ Deprem değil ihmal öldürür. Şifa bulmaya gelinen hastanelerimizde insanlarımız enkazlarda ölmesinler ” dedi.

Gül açıklamasında, "Bilindiği üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremde on bilerce insanımızı kaybettiğimiz gibi yüz binlerce vatandaşımızda yaralandı. Yaralananlardan çoğu hayatına şuan ya protez ile devam ediyor yada protez derdinde. Bu acı tablo başta yaşanan ilerde olmak üzere tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Kapanmaz derin acılar ile birlikte psikolojik travmalara sebep olmuştur." dedi.

Başkan Gül, "Bu acı kayıpların yaşanmasının sebebi yaşanan depremin boyutu olmakla beraber büyük kısmı ihmaller, alınmayan önlemler ve rant uğruna göz yumulan kanunsuzluklardır. Gecenler de yaşanan aynı büyüklükteki Japonya depreminin ardından dün gerçekleşen Kırgızistan depremi de kayıpların az olması, bizim kayıplarımızın sebeplerinin depremin boyutu değil alınmayan önlemler olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu kayıpların sebeplerinin en başında yıkılan veya ağır hasar alarak hizmet veremiyen hastaneler olmuştur. Yıkılan veya ağır hasar alan hastanelerin enkazında yüzlerce vatandaşımız son nefesini verirken, kapısında enkazdan kurtulup ilk yardım alamadığı için binlerce insanımız hayatlarını kaybetmiş veya bir uzuvunu kaybetmek durumunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Gül açıklamasına şöyle devam etti : Bugün yaptığımız saha çalışmalarında Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nin de bazı bölümlerinin yıkım kararının bazı bölümlerinin depreme dayanıksız olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Daha vahim kısmı ise bu raporların 2018 den bu yana olması ve hala hastanemizin faaliyette bulunmasıdır. Prof. Dr. Naci Görür’ün bilime dayanarak yaptığı açıklamalarda Muğla ilimizde içinde bulunduğu 15 ilde 7 üzeri bir deprem beklendiğini ifade ediyor. Durum bu iken neden hala bilime kulak tıkadığımıza anlam veremiyoruz. Özelilikle de Hatay gibi bir yaşanılmış örnek varken.

Biz BASK olarak her daim bilimin ışında emeğin hakkın mücadelesini verdik. Bu raporları ilk öğrendiğimiz andan itibaren tüm yetkili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Bu duruma Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık’ın büyük hassasiyet göstereceğine inancımız sonsuzdur."diyoruz.