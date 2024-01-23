Son Dakika

Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül: "Önlem almak elimizde"

GÜNDEM 23.01.2024, 13:33
Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül: "Önlem almak elimizde"

Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah Gül, Muğla'nın dahil olduğu 15 ilde beklenen 7 üzeri deprem için önlem alınması gerektiğini söyleyerek, " İnsanlarımız şifa bulmaya geldikleri hastanede şifa veren ellerle ölmesinler." dedi.MUĞLA (İGFA) - Kısa adı BASK olan Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Birlik Sağlık Sen Muğla İl Başkanı Abdullah GÜL “ Deprem değil ihmal öldürür. Şifa bulmaya gelinen hastanelerimizde insanlarımız enkazlarda ölmesinler ” dedi.

Gül açıklamasında, "Bilindiği üzere 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde yaşanan depremde on bilerce insanımızı kaybettiğimiz gibi yüz binlerce vatandaşımızda yaralandı. Yaralananlardan çoğu hayatına şuan ya protez ile devam ediyor yada protez derdinde. Bu acı tablo başta yaşanan ilerde olmak üzere tüm ülkemizi yasa boğmuştur. Kapanmaz derin acılar ile birlikte psikolojik travmalara sebep olmuştur." dedi.

Başkan Gül, "Bu acı kayıpların yaşanmasının  sebebi yaşanan depremin boyutu olmakla beraber büyük kısmı ihmaller, alınmayan önlemler ve rant uğruna göz yumulan kanunsuzluklardır. Gecenler de yaşanan aynı büyüklükteki Japonya depreminin ardından dün gerçekleşen Kırgızistan depremi de kayıpların az olması, bizim kayıplarımızın sebeplerinin depremin boyutu değil alınmayan önlemler olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu kayıpların sebeplerinin en başında yıkılan veya ağır hasar alarak hizmet veremiyen hastaneler olmuştur. Yıkılan veya ağır hasar alan hastanelerin enkazında yüzlerce vatandaşımız son nefesini verirken, kapısında enkazdan kurtulup ilk yardım alamadığı için binlerce insanımız hayatlarını kaybetmiş veya bir uzuvunu kaybetmek durumunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

Başkan Gül açıklamasına şöyle devam etti : Bugün yaptığımız saha çalışmalarında Muğla Menteşe Devlet Hastanesi’nin de bazı bölümlerinin yıkım kararının bazı bölümlerinin depreme dayanıksız olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Daha vahim kısmı ise bu raporların 2018 den bu yana olması ve hala hastanemizin faaliyette bulunmasıdır. Prof. Dr. Naci Görür’ün bilime dayanarak yaptığı açıklamalarda Muğla ilimizde içinde bulunduğu 15 ilde 7 üzeri bir deprem beklendiğini ifade ediyor. Durum bu iken neden hala bilime kulak tıkadığımıza anlam veremiyoruz. Özelilikle de Hatay gibi bir yaşanılmış örnek varken.

Biz BASK olarak her daim bilimin ışında emeğin hakkın mücadelesini verdik. Bu raporları ilk öğrendiğimiz andan itibaren tüm yetkili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Bu duruma Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık’ın büyük hassasiyet göstereceğine inancımız sonsuzdur."diyoruz.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 54
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 21 35
5. Rizespor 21 32
6. A.Demirspor 21 30
7. Antalyaspor 21 30
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 21 29
10. Başakşehir 21 27
11. Sivasspor 21 26
12. Ankaragücü 21 25
13. Alanyaspor 21 25
14. Gaziantep FK 21 22
15. Samsunspor 21 22
16. Karagümrük 21 21
17. Hatayspor 21 21
18. Konyaspor 21 20
19. Pendikspor 21 19
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6