Bir yılda Kocaeli'de 100 bina yıkıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "depreme hazırlıklı kent Kocaeli" çalışmaları kapsamında 2022 yılı içerisinde tehlike arz eden 100 adet binayı yıktıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 1999 Marmara Depreminin ardında aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalar yaparken, depremden kalan hasarlı binaların yıkımına da devam ediyor.

Kocaeli’nin olası depreme ve doğal afetlere hazırlıklı bir kent olması için her türlü tedbiri alan Büyükşehir, 2022 yılı içinde kent genelinde tehlike oluşturan 100 adet hasarlı ve metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Büyükşehir, 1999 Marmara Depreminde ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen binalar ile metruk durumda olup tehlike arz eden binaların yıkımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir’in araç gereç desteğiyle Körfez, Kartepe, Gölcük, Darıca, Derince ve İzmit’te gerekli yıkımlar yapıldı.

TOPLAM 100 BİNA YIKILDI

Marmara Bölgesini etkileyecek olası bir depreme hazırlık olmak için tüm tedbirleri alan Büyükşehir, Kocaeli’de yaşayanların can güvenliğini tehdit eden binalara müdahale ediyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğünce 2022 yılında 100 adet binanın yıkımı yapıldı. Bu binalardan 1 tanesi ağır hasarlı, 44 tanesi orta hasarlı olarak belirlenirken, 55 tane de metruk bina yıkıldı. Afete hazır Kocaeli kapsamında 2023 yılı içerisinde de yeni programlar hazırlanarak, yıkım çalışmalarına ara vermeden devam edilecek.