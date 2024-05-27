Bir suç örgütü daha Mahzen'de!

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir organize suç örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Mahzen' operasyonlarının 49'uncusu bu kez Çankırı merkezli 9 ilde düzenlendi.

Elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütü, içerisinde elebaşının da bulunduğu 30 şüphelisiyle birlikte yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 15 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'yi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlı olduklarını belirterek, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz" mesajını verdi.

Çankırı merkezli 9️⃣ ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında; Elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi❗️Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 3️⃣0️⃣ şüpheli yakalandı❗️Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;… pic.twitter.com/SaUo8R9BQk— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2024