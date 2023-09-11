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Bir otomobilde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM 11.09.2023, 10:34
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir otomobilde 46 kilo 450 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan durumundan şüphelenilen 21 plakalı kamyoneti durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 13 parça halinde toplam 46 kilo 450 gram "skunk" ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
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