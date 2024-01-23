Bir organize suç örgütü daha 'Kafes'e girdi!
İçişleri Bakanlığı, Antalya (Alanya) merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner’in yaptığı organize suç örgütü çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli Adana ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-32" operasyonlarına ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı. "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen “KAFES-32” operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail SÜNER’in de olduğu 11 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1749663637038338244
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