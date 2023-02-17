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Bir mucize kurtuluş daha... 12 yaşındaki çocuk 12. günde sağ kurtarıldı
GÜNDEM 17.02.2023, 00:26
Depremin 12. gününde 12 yaşında bir çocuk enkazdan sağ çıkarıldı.HATAY (İGFA) - Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, 260. saatte bir mucize kurtuluş daha gerçekleştirdi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde enkazdan 12 yaşında Osman adlı çocuk sağ çıkarıldı.
Enkazdan sağ çıkarılan çocuğun ekiplere verdiği ifadesinde enkazdan bir kişinin daha olduğunu belirtmesi üzerine arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmayı derinleştirdi.
https://twitter.com/EmniyetGM/status/1626328284031078400
Hatırlanacağı gibi, ekipler, 258. saatte Kahramanmaraş'ta 30 yaşında Neslihan Kılıç'ı sağ kurtarmıştı.
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