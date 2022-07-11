Bir 'deli' gelenek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’ne bağlı Şehriman Köyü’nde 200 yıldır süren ilginç geleneğe katılan Başkan Mehmet Kanar, kurban derileri ile hazırladıkları kostümlerle düşmana korku salan 'Deliler geleneğini' yaşatan köylülere teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, savaş zamanı düşmana korku salmak için uygulanan ve bugüne kadar yaşatılan ‘Deliler geleneğinin başta Şehriman olmak üzere birçok köyde devam ettiğine dikkat çekerek, bu yaşayan kültürel mirası Bursa ve Türkiye duyuracak bir etkinlik haline getireceklerini açıkladı.

Savaşlarda düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren Şehriman köyü sakinleri yüzlerinde maske, ellerinde baltalarla köy meydanında vatandaşları korkutarak bu geleneği sürdürüyor.

Bu özel gelenek Şehriman köyü sakinleri tarafından yılda bir kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.

Şehriman sakinlerinin atalarından kalan bu geleneği sürdürmelerinin yaşayan kültürel bir miras olduğuna dikkat çeken Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Deliller, Osmanlı kara ordusunda görevli gözü kara bir askeri birlik.

Delil olan isim cesaretleri ve korkusuzca düşmana saldırmalarından dolayı zamanla Deli olarak kullanılmış. Ve büyük çoğunluğu gençlerden oluşan savaşçıların bu mirasının 200 yıldır yaşatılması çok çok anlamlı” diye konuştu.