Son Dakika

Bir Cumhuriyet Ressamı Şefik Bursalı

GÜNDEM 28.10.2023, 15:48
Bir Cumhuriyet Ressamı Şefik Bursalı

Cumhuriyet’in 100’üncü yılını birbirinden farklı etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 1903 yılında Bursa’da doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Bir Cumhuriyet Ressamı Şefik Bursalı Resim Sergisi’, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Sergide yer alan eserler, Bursa Kent Müzesi başta olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Resim ve Heykel Müzesi, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Koleksiyonlarından derlendi. 1903 yılında Bursa’da doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın hayatını ve eserlerini içeren sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın da katıldığı açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş,  Türk milletinin binlerce yıllık tarihinde birçok devletle tarih sahnesinde boy gösterdiğini söyledi. Millî mücadelenin, Türk milletinin var olma savaşı; Cumhuriyet’in ise yeniden dirilişin sembolü olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden bir asır geçti. Ancak unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti, binlerce yıllık devlet geleneğimizin son fidanı olarak doğmuş, kökleri derin ulu bir çınar olma yolunda büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken hedefleri vardı: Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak… Ülkemizin bu hedefe ulaşmasının önüne zaman içinde birçok engel çıkarılsa da Türkiye, köklerine daha sıkı sarılarak, geleceğini inşa etmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, millî mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

EŞSİZ ESERLER

Başkan Aktaş; Bursa’da 1903 yılında doğan ve Türk resim sanatının gelişmesinde, sanatçı kişiliği ve öğretmen yanı ile çok önemli bir yere sahip olan Şefik Bursalı’nın hayatını ve eserlerini içeren bu kıymetli sergiyi Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşturduklarını kaydetti. Şefik Bursalı’nın, Türk resim sanatı tarihinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Şefik Bursalı, yetiştirmiş olduğu ressamlarla ve üretmiş olduğu eserlerle Türk sanat ve kültür ortamında yaşamaktadır ve yaşamaya devam edecektir. Şefik Bursalı’nın sanat hayatını özetler mahiyetteki eşsiz eserlerinden oluşan sergi, aynı zamanda sanatçımızın üretken kişiliğini de yansıtıyor. Biz de Cumhuriyet’imizin 100. yılında bu anlamlı serginin kalıcı olması için katalog hazırlayıp sizlere takdim ettik. Sergimizin gerçekleşmesinde ve kataloğumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese, ayrıca katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin önemli değeri Şefik Bursalı’yı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olsun” diye konuştu.

Başkan Aktaş ve Vali Demirtaş, açılışın ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezdi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 10 26
3. A.Demirspor 10 18
4. Kasımpasa 10 18
5. Beşiktaş 9 16
6. Kayserispor 10 16
7. Trabzonspor 9 15
8. Rizespor 10 15
9. Hatayspor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Konyaspor 10 10
12. Alanyaspor 10 10
13. Ankaragücü 9 9
14. Karagümrük 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 9 8
18. Pendikspor 9 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 10 22
3. Göztepe 10 20
4. Bodrumspor 10 17
5. Gençlerbirliği 10 17
6. Bandırmaspor 9 16
7. Keçiörengücü 10 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Erzurumspor 10 13
11. Sakaryaspor 9 12
12. Boluspor 10 12
13. Şanlıurfaspor 10 10
14. Adanaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 9 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 9 21
4. Liverpool 9 20
5. Newcastle 10 19
6. Aston Villa 9 19
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Crystal Palace 10 12
13. Wolves 10 11
14. Fulham 9 11
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 9 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Barcelona 11 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Valencia 10 14
9. Real Betis 10 14
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 10 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 9 9
14. Mallorca 11 9
15. Villarreal 10 9
16. Cadiz 10 9
17. Deportivo Alaves 10 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3