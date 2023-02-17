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Bingöllüler tek ses oldu: Bingöl afet bölgesi ilan edilsin!

GÜNDEM 17.02.2023, 16:39
Bingöllüler tek ses oldu: Bingöl afet bölgesi ilan edilsin!

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Bingöl İli Afet Tedbirleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) -  Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, Meclis Başkanı Doğan Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantıda, olası bir deprem öncesinde alınması gereken önlemler tartışıldı.

BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Bingöl’ün afet bölgesi ilan edilmesi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’ndan destek talebinde bulundu.

Bingöl’ün Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi gerektiğini belirten Çintay, “Bingöl, konum itibariyle Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu fay hatlarının kesiştiği noktadır. Ayrıca depremi yaşayan 10 ile yakın bulunan ilimizde yüzlerce ve hatta binlerce depremzedeyi misafir etmekteyiz. Muhtemel bir deprem için şimdiden önlem almak gerekiyor. İlimizin hasar durumu acilen tespit edilmeli ve gereken önlemler alınmalıdır. Bu hususta İl olarak topyekûn hareket etmek zorundayız. Cumhuriyet tarihinden bu yana ilimiz genelinde 6 ölümcül deprem yaşandı ve bu depremlerde toplam bin 538 vatandaşımız hayatını kaybetti. Afet nedeniyle vatandaşlarımızın hayatını kaybetmeyeceği, şehrimizin yıkılmayacağı ve bizlere bu acıları tekrar yaşatmayacak sağlam yapılar olması gerekmektedir. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman vatandaşlarımız ve ilimiz için her tülü sorumluluğu alacağız” dedi.

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Toplantı sonrasında Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamada, alınan kararlar paylaşıldı.

-İlimizin ivedilikle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilmesi ve mücbir sebep kapsamına alınması için taleplerin ilgili mercilere iletilmesi.

-İlimiz yapı stokunun belirlenmesi için İnşaat Mühendisleri Odası ile koordineli çalışma yapılması.

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından deprem riski yüksek olan ilimizde var olan yapıların incelenerek teknik rapor hazırlanması.

-İlimizde ağır veya orta hasarlı yapıların tespit edilerek ivedilikle tahliye edilmesi ve yerine depreme dayanıklı binaların yapılması.

-İlimizdeki bina altında yer alan iş yerlerinin denetlenmesi, kolon kesilmesi durumu varsa gerekli yaptırımların uygulatılması.

-Tüm sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekibi kurması.

-İlimizdeki arama kurtarma ekipleri için ulaşım aracı, teknik malzeme ve gerekli uygulamalı eğitimlerinin sağlanması.

-İlimiz genelinde “Afet Farkındalık” eğitimlerinin düzenlenmesi ve toplum tarafından kabul görmesi için kamu spotları ve gerekli matbu ve dijital görsel çalışmalarının yapılması.

-Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde AFAD ve İlimizde bulunan gönüllü arama kurtarma ekipleri ile “Durum Değerlendirme ve Aksiyon Planlama Toplantısı” düzenlenmesi.

-Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile Afet Planlama Kent Konseyi’nin kurulması.

-İlimizde kentsel dönüşüm projelerinin başlatılması için gerekli çalışmaların yapılması.”

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