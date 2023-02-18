Bingölllülerin deprem korkusu dinmiyor
Bingöl'de depremden hasar gören köyde vatandaşlar evlerine girmekten korkuyorBİNGÖL GÜNCEL TV (BİNGÖL İGFA) Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı Köyü Yumruklu mezrasında ikamet eden Veysi Aykut, deprem nedeniyle kendilerinin ve amcasının evinde çatlaklar oluştuğunu söyleyerek yetkililerden evlerinin incelenmesi talebinde bulundu.
Aykut, “Evimiz Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü büyük çatlaklar oluştu. Evimizin alt katı ahır üst katı ise evimiz ama girmeye korkuyoruz. Bilirkişilerin gelip rapor tutması ve gerekli yardımda bulunmasını talep ediyoruz. 11 büyükbaş hayvanım var hayvancılıkla uğraşmaktayım. Şu anda ne eve, ne de hayvanlara bakmak için ahıra girebiliyoruz. Yetkililerden biran önce gelip evimize bakıp rapor tutsunlar,” dedi.
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