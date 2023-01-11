Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Bingöl'de jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik Genç merkezli başlatılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si, çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Genç ilçesi kırsalında başka bir operasyon ise Genç ilçesi kırsalında arama yaptı.

Ekipler yaptıkları operasyonda araştırma sonucunda araziye bırakılmış valiz içerisinde 6 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili gerekli adli işlemler başlatıldı.