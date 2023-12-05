Bingöl’de toprağa gömülü toz esrar bulundu

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında uyuşturucu madde imal ve ticaretini önleme amacıyla gerçekleştirdikleri arazi aramasında önemli bir bulguya ulaştı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl’de 13 kilo toz esrar toprağa gömülü halde bulundu.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 13 kilo 500 gram toz esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonun, uyuşturucu madde imalatı ve yasa dışı ekimle mücadele kapsamında yapılan çalışmaların bir parçası olduğu vurgulandı.